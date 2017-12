Mit Nägeln gespickte Holzbretter vor Auto gelegt

Ein Unbekannter Täter wollte damit wohl erreichen, dass beim Losfahren alle vier Reifen beschädigt werden. Die Fahrzeugbesitzerin hat die Bretter zum Glück vor Antritt der Fahrt bemerkt, so dass noch kein Schaden entstanden war.





Unfall beim Rückwärtsfahren:



Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Am Freitag, um 10.20 Uhr, rangierte ein 76-jähriger Man auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Äußeren Ring. Dabei stieß sein Fahrzeug gegen einen anderen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.





Auffahrunfall:



Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Aus Unachtsamkeit fuhr am Freitag, 18.00 Uhr, auf dem Südring ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.





Geparktes Auto mit Farbe übergossen:



Karbach, Krs. Main-Spessart: In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 10.30 Uhr, wurde ein Pkw Seat Leon, der in der Marktheidenfelder Straße in Karbach geparkt war, mit schwarzer Dispersionsfarbe beschmiert und beschädigt. Die Schadenshöhe am Pkw ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte ….





Unfallflucht nach Spiegelberührung:



Erlenbach, Krs. Main-Spessart: Auf der Ortsumgehungsstraße in Erlenbach prallten am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, die beiden linken Außenspiegel von zwei Pkw im Begegnungsverkehr gegeneinander. An einem der beiden Pkw, einem 1er BMW, wurde hierbei der Außenspiegel völlig zerstört. Der zweite Pkw fuhr – ohne dass sich der Fahrzeugführer um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 450 Euro kümmerte, in Richtung Marktheidenfeld weiter. Gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer wird wegen Unfallflucht ermittelt. Auch an seinem Fahrzeug müsste ein Schaden am linken Außenspiegel entstanden sein. Hinweise ….





Unfallflucht nach Spiegelberührung – die Zweite!



Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Am Montag, um 11.00 Uhr, lag die Kunststoffkappe eines linken Außenspiegels auf der Würzburger Straße vor der evangelischen Kirche. Von der Polizei wurde bei der Besichtigung der Örtlichkeit festgestellt, dass diese Kappe an einem dort geparkten Pkw VW Sharan gefehlt hat. Ein anderer unbekannter Fahrzeugführer hat offensichtlich beim Vorbeifahren an diesem Pkw den Außenspiegel gestreift und beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern.





Unfallflucht nach Abkommen von der Fahrbahn:



Billingshausen, Krs. Main-Spessart: Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer kam in der Ortsdurchfahrt von Billingshausen in der Untertorstraße nach eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenwände von zwei Wohnhäusern. Dabei entstand am Pkw ein Schaden von ca. 5000 Euro, an den beiden Häusern zusammen ca. 1300 Euro. Nach dem Unfall setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Nachbar, der den Schlag des Aufpralles gehört hat, konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw ablesen. Er verständigte nach dem Wegfahren des Unfallverursachers die geschädigten Hausbesitzer, die wiederum die Polizei riefen. Eine Streife der PI Karlstadt suchte den Unfallverursacher kurze Zeit später zuhause auf, wo sowohl das beschädigte Fahrzeug, ein Audi A 5, als auch der Unfallfahrer angetroffen worden ist.



Weil sich in letzter Zeit die Unfallfluchten sehr häufen, wird von der Polizei wieder einmal darauf hingewiesen, dass nach einem Unfall, bei dem ein Schaden entstanden ist, in jedem Fall der Geschädigte oder wenn dieser nicht anwesend oder nicht erreichbar ist, die Polizei zu verständigen ist. Wer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, muss mit einer empfindlichen Strafe und bei größeren Schäden auch mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.





Unter Alkoholeinfluss mit Klein-Lkw in den Graben gefahren:



Triefenstein, Krs. Main-Spessart: Ein 45-jähriger Mann fuhr am Samstag, um 02.00 Uhr, mit einem Klein-Lkw von Rettersheim kommend in Richtung Kreuzwertheim und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er zwei Leitpfosten umgefahren hat. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Weil der Alcotest einen Wert von 1,14 Promille ergab, musste sich der Autofahrer eine Blutprobe abnehmen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 5100 Euro entstanden. Der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden.





Geparkter Pkw angefahren:



Kreuzwertheim, Krs. Main-Spessart: Ein 83-jähriger Mann befuhr die Lengfurter Straße ortseinwärts. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf und schob den geschädigten Pkw gegen einen Zaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.





Geparkter Pkw-Anhänger angefahren:



Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Nach den Angaben eines 19-jährigen Pkw-Fahrers sprang kurz vor seinem Fahrzeug eine Katze aus der Dunkelheit heraus auf die Straße. Er wich dem Tier aus und prallte dabei gegen einen verkehrssicher abgestellten Pkw-Anhänger, der wiederum gegen ein Garagentor geschoben worden ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12500 Euro.











Sachbeschädigung an Pkw:



Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei im Lohgraben geparkte Fahrzeuge, ein VW Polo und ein Audi A 3, mutwillig beschädigt. Die beiden Fahrzeuge standen nebeneinander auf dem Parkplatz. Der Täter riss an einem Fahrzeug den Türgriff der Beifahrertür ab und trat gegen das andere Fahrzeug, wobei Dellen in den Türen entstanden sind. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise bitte…..





Küchenbrand:



Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, gab es in der Küche einer Wohnung am Mainkai einen Schwelbrand. Offensichtlich wegen eines technischen Defektes geriet eine Dunstabzugshaube während der Abwesenheit der Bewohner in Brand. Das Feuer erlosch von selbst wieder. Durch den Brand wurden allerdings Teile der Küche zerstört und die Wände sind jetzt leicht verrußt. Der Sachschaden belauft sich auf ca. 5000 Euro.







Sachbeschädigung an Sprechanlage:



Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: In der Zeit von Sonntag, 19.00 Uhr bis Montag, 11.50 Uhr, wurde die Sprechanlage am Eingang eines Mehrfamilienhauses im Geschwister-Scholl-Ring mutwillig beschmiert und dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Tatverdächtig ist ein – in letzter Zeit bereits mehrfach aufgefallener 49-jähriger Mann, gegen den nun Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet wird.



