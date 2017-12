Vierjähriger rennt über die Straße und wird von Auto erfasst

Der Fahrer eines Skoda Roomster befuhr diese in Richtung Äußerer Ring. Gleichzeitig in dieselbe Richtung lief auf der rechten Straßenseite eine Mutter mit ihren beiden Kindern und auf der gegenüberliegenden Seite der Vater. Als sich das Auto auf gleicher Höhe mit den Personen befand, rannte der 4-jährige Bub plötzlich über die Straße, da er zu seinem Vater wollte und wurde von dem Wagen vorne rechts erfasst. Mit dem Rettungswagen wurde der Junge anschließend zu einem Kinderarzt gefahren. Er hatte lediglich Schürfwunden und blaue Flecken erlitten.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartDurch einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft wurde am Montag ein Computer ausgelesen. Gegen 15:00 Uhr erhielt eine Frau einen Anruf. Dieser Anrufer sprach in vorwiegend Englisch mit ein paar deutschen Begriffen und gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Da ihr Rechner angeblich infiziert sei, müsse sie verschiedene Downloads und Installationen durchführen, was sie auf Anweisung auch tat. Am nächsten Tag stellte sie fest, dass von ihrem Paypal-Account mehrere Überweisungen in einer Gesamthöhe von knapp 400 € getätigt wurden, die sie nicht veranlasst hatte. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Marktheidenfeld nochmals darauf hinweisen, bei derartigen Anrufen sehr vorsichtig mit persönlichen Auskünften zu sein.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartEin Handy mit Wert von 800 € wurde am Montag entwendet. Bei einem Besuch in einem Café in der Georg-Mayr-Straße zwischen 09:30 und 12:00 Uhr lag das Mobiltelefon der Samsung, Galaxy 8, auf einem Tisch und wurde von dort von einem unbekannten Täter gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.Polizei Marktheidenfeld