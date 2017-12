Von der Straße abgekommen - Niemand verletzt - 6000 Euro Schaden

Auf der steilen Gefällestrecke geriet er auf schneebedeckter, glatter Fahrbahn im Bereich einer scharfen Rechtskurve ins Rutschen. Der Wagen steuerte ohne dem Kurvenverlauf zu folgen in gerader Richtung über die Straße nach links und rutschte einen Abhang hinunter. Dabei streifte der Polo linksseitig einen Baum und kam etwa 3 Meter tiefer und 5 Meter entfernt von der Straße zum Stehen. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.Triefenstein, OT Rettersheim, Lkr. Main-SpessartLediglich geringer Sachschaden in Höhe von 50 € entstand bei einem Unfall, der in einem Straßengraben endete. Am Montag, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die schneebedeckte Kreisstraße MSP 36 von Kreuzwertheim kommend in Richtung Rettersheim. Aufgrund der glatten Fahrbahn geriet er ins Rutschen und landete im angrenzenden Straßengraben. Dabei prallte der Wagen gegen einen Leitpfosten und beschädigte diesen. An dem Auto entstand kein Schaden.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartEin Sattelzug beschädigte am Montag, gegen 13:00 Uhr, die Frontschürze und die Motorhaube eines geparkten Autos. Der Fahrer eines Sattelzugs musste in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße rangieren, um durch das Haupttor einer Firma fahren zu können. Hierbei schob er rückwärts ein am rechten Straßenrand geparktes Auto etwa einen Meter zurück. Am Sattelauflieger entstand kein Schaden.Triefenstein, OT Trennfeld, Lkr. Main-SpessartZu einem Auffahrunfall mit 2000 € Sachschaden kam es am Montag, gegen 08:00 Uhr, in der Bahnhofstraße. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf ein vor ihm verkehrsbedingt stehendes Auto auf. Verletzt wurde niemand.Polizei Marktheidenfeld