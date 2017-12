Ein verletzter Autofahrer und hoher Sachschaden

Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer fuhr von Hasloch kommend in Richtung Kreuzwertheim. Unmittelbar hinter ihm fuhr ein 27-jähriger Fiat-Fahrer. In einer langgezogenen Rechtskurve setzte dieser zum Überholen an. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem Lkw befand, bemerkte er, dass ein anderes Auto entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Fiat-Fahrer noch, wieder auf die rechte Fahrspur zu kommen. Hierbei touchierte er mit seinem rechten Fahrzeugheck die vordere linke Seite des Lkws in Höhe des Fahrerhauses. Durch die Wucht des Anstoßes geriet das Auto ins Schleudern und prallte mit der Front gegen eine Steinmauer auf der linken Straßenseite. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Dieser Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Fiat-Fahrer erlitt ein Schleudertrauma und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wertheim gebracht.

Der Fiat musste mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hasloch war mit zehn Mann vor Ort. Sie übernahm die Aufräumarbeiten sowie die verkehrslenkenden Maßnahmen. Die Polizei Marktheidenfeld bittet den Fahrer des entgegenkommenden Autos, sich als Unfallzeuge unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Unfallflucht geklärt

Eine Unfallflucht vom Dienstag konnte von der Polizei Marktheidenfeld geklärt werden. Die Fahrerin eines Citroens C 3 befuhr die Luitpoldstraße in südlicher Richtung. Auf Höhe der Bronnbacher Straße musste die Frau verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin eines VW Golfs fuhr aus der Bronnbacher Straße nach links auf die Luitpoldstraße und streifte dabei die hintere Stoßstange des Citroens. Die Fahrerin des Citroens hielt daraufhin am rechten Straßenrand an, während die Verursacherin weiterfuhr. Nachdem zwei Zeugen den Vorfall beobachteten und sich das Kennzeichen des Golfs merkten, konnte die Polizei die Fahrerin ermitteln.

Kriegskampfmittel gefunden

Bischbrunn

Eine Handgranate sowie drei Stabbrandbomben amerikanischer Herkunft wurden in einem Waldstück zwischen Rohrbrunn und Schollbrunn von einem Historiker gefunden. Der verständigte Kampfmittelräumdienst kümmerte sich um die Entschärfung und Entsorgung.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Birkenfeld, OT Billingshausen

Zu einer Spiegelberührung zweier Fahrzeuge kam es am Dienstag, gegen 05:35 Uhr, auf der Staatsstraße 2299. Der Fahrer eines silberfarbenen VW Passats fuhr von Billingshausen in Richtung Zellingen, als ihm im Begegnungsverkehr ein unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. Dabei berührten sich die linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Der linke Außenspiegel des Passats wurde zertrümmert. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der entstandene Schaden wird mit 200 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall - hoher Sachschaden

Kreuzwertheim

15.000 € Sachschaden entstanden am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2315. Der Fahrer eines Lastwagens musste aufgrund eines Rückstaus vom Kreisverkehr anhalten. Diese Situation erkannte ein Autofahrer aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf.

Laptop geklaut und von Polizei festgenommen

Marktheidenfeld

Gleich nach dem Diebstahl eines Laptops im Wert von 500 € konnte die Polizei den Ladendieb festnehmen. Ein 51-jähriger Mann entwendete am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, in einem Discounter in der Georg-Mayr-Straße ein Laptop und fuhr anschließend mit seinem Roller davon. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später festnehmen. Der Laptop wurde anschließend ins Geschäft zurückgeben.

Auffahrunfall mit 11.000 € Sachschaden

Esselbach

Hoher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2312 am Montag, gegen 12:45 Uhr. Ein Autofahrer fuhr von Marktheidenfeld in Richtung Bischbrunn und wollte bei Kredenbach nach links in eine Tankstelle abbiegen. Dies bemerkte eine nachfolgende Autofahrerin zu spät und fuhr auf. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

vd / Polizeiinspektion Marktheidenfeld