Unbekannter greift Pizzalieferant in Birkenfeld an

Von einem Unbekannten verbal und körperlich attackiert wurde am Sonntag, gegen 21:15 Uhr, ein Pizzalieferant. Nachdem er seine Pizzabestellung in der Hauptstraße/Dorfplatz ausgeliefert und kassierte hatte, wollte der 65-Jährige zurück zu seinem Auto gehen. Auf dem Weg dorthin wurde er zunächst verbal und später auch körperlich von einem unbekannten Mann attackiert. Der Fahrer erlitt einen Kratzer an der rechten Halsseite und konnte sich anschließend in sein Fahrzeug flüchten und davon fahren. Der Unbekannte verschwand dann auch.

Beschreibung des Angreifers:

Etwa 40 bis 50 Jahre alt,

trug dunkle Mütze und Kopfhörer,

keine Brille und keinen Bart.

Er machte einen ziemlich betrunkenen Eindruck.

Während dieser Attacke hielten sich angeblich einige Personen in der Nähe auf, die eventuell etwas beobachtet haben.



Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen dieses Vorfalls, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Brand im Autohaus - sehr hoher Sachschaden

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein technischer Defekt an einem Kaffeevollautomaten ist vermutlich die Ursache eines Brandes mit mindestens 50.000 € Sachschaden am Sonntag, gegen 11:15 Uhr, in einem Autohaus in der Petzoltstraße. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Marktheidenfeld sowie einer Polizeistreife stand die Küche im Untergeschoss im Vollbrand. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr abgelöscht werden, aber durch die starke Rauchentwicklung wurden allerdings mehrere Fahrzeuge beschädigt, die sich im Gebäude befanden. Personen kamen nicht zu Schaden.



Leitpfosten umgefahren

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart Auf verschneiter Fahrbahn kam am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, eine 51-jährige Autofahrerin ins Schleudern. Sie befuhr die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld kommend in Richtung Altfeld und wollte an der ersten Abzweigung in Alfeld nach links abbiegen. Dabei rutschte ihr Fahrzeug von der Straße und fuhr einen Leitpfosten um. Sie wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 100 €.



