Betrunken zur Polizei gefahren

Er blieb in der Ulrich-Willer-Straße von Marktheidenfeld an einem geparkten Pkw hängen. Dabei entstand bei diesem ein Sachschaden von schätzungsweise 3000€. Den Beamten fiel auf, dass der Fahrer scheinbar nicht mehr Herr seiner Sinne war. Dies bestätigte sich bei einem Alkoholtest, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Dem 30 jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.mkl/Polizei Marktheidenfeld