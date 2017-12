Feuer in Marktheidenfelder Altstadt-Wohnung: Sofa brennt

Zusammen mit dem Eigentümer versuchte er einem im Wohnzimmer stehende Couch zu Löschen. Als dies nicht gelang, wurde die Feuerwehr verständigt, die den Brand anschließend löschte. Sowohl der Anwohner als auch der Eigentümer mussten sich mit einer leichten Rauchgasintoxikation in ärztliche Behandlung geben. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Gebäudeschaden verhindert werden. Die Sachschaden an der Couch beläuft sich schätzungsweise 5000€.Erlenbach b. Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartZwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden vom Betriebsgelände eines Autohändlers in Erlenbach Fahrzeugteile eines Mercedes Sprinters entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 400€. Zudem entstand hierbei ein Sachschaden von 500€.Billingshausen, Lkr. Main-SpessartEin 28 jähriger fuhr am frühen Freitagabend von Zellingen nach Billingshausen. Kurz vor dem Ortseingang von Billingshausen kam es zu einem Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Lkw. Dabei entstand dem 28 jährigen nach Einschätzung des Sachbearbeiters ein Sachschaden von 800€. Der Lkw Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0Hasloch, Lkr. Main-SpessartIn der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 44 jähriger Pkw Fahrer von einer Polizeistreife routinemäßig kontrolliert. Die Beamten konnte bei der Kontrolle sofort Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest belief sich auf 1,4 Promille. Dem 44 jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, bei dem eine mehrmonatige Führerscheinsperre zu erwarten ist.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartZwischen Mittwoch- und Freitagabend wurde bei einem Nebengebäude des Schützenhauses von Marktheidenfeld der Rollladen eines Fensters beschädigt. Die unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden von 500€. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld entgegen.Esselbach, Lkr. Main-SpessartAm Samstagnachmittag fuhr ein 18 jähriger Fahranfänger von Michelrieth in Richtung Esselbach. Aufgrund von Straßenglätte bei starkem Schneefall kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Da er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte, wurde er von einem Traktor aus dem Straßengraben gezogen. An seinem Pkw sowie einem Leitpfosten entstand geringer Sachschaden. Diesbezüglich sind der Polizeiinspektion Marktheidenfeld keine weiteren witterungsbedingten Verkehrsunfälle bekannt, da die Verkehrsteilnehmer ihr Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anpassten.Triefenstein und Erlenbach, Lkr. Main-SpessartAm Wochenende kam es zu zwei Wildunfällen, in dessen Folge es glücklicherweise nur zu geringem Sachschaden kam. Die Polizei bittet darum, vor allem in den Morgen und Abendstunden auf Wildwechsel zu achten.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartBei einer Wohnungsdurchsuchung wurden am Samstagabend knapp 80g Marihuana gefunden. Dem 45 jährigen Besitzer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des verbotenen Besitzes von Rauschgift.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartAm frühen Sonntagmorgen kam ein 30 jähriger Autofahrer zur hiesigen Dienststelle, um einen Verkehrsunfall zu melden. Er blieb in der Ulrich-Willer-Straße von Marktheidenfeld an einem geparkten Pkw hängen. Dabei entstand bei diesem ein Sachschaden von schätzungsweise 3000€. Den Beamten fiel auf, dass der Fahrer scheinbar nicht mehr Herr seiner Sinne war. Dies bestätigte sich bei einem Alkoholtest, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Dem 30 jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.mkl/Polizei Marktheidenfeld