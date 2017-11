Polizei findet gestohlenen BMW

Auffahrunfall

Sie hatte den Verdacht, dass ihr ehemaliger Lebenspartner, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und von dem sie sich erst wenige Tage zuvor getrennt hatte, den Pkw entwendet hat. Tatsächlich wurde der Pkw kurze Zeit später von einer Polizeistreife vor dem Haus dieses Mannes parkend festgestellt und der Geschädigten wieder übergeben. Gegen den Mann wird Strafanzeige erstattet.Am Freitag, gg. 15.30 Uhr, wollte eine 40-jährige Pkw-Fahrerin mit einem VW Up von der Rodener Straße nach links in die Untere-Au-Straße abbiegen. Dabei musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 46-jähriger Mitsubishi-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Die Fahrerin des VW Up wurde beim Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Karbacher Straße touchierte die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa am Freitag, um 12.45 Uhr, einen parkenden Pkw Hyundai. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.Beim Abbiegen von der Steinmarker Straße auf die Hauptstraße übersah eine 57-jährige Ford-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Pkw Opel Astra und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.Bei der Kontrolle von zwei in Polen zugelassenen Kleintransportern am Freitag, um 12.40 Uhr, auf der B 8 bei Marktheidenfeld, wurde festgestellt, dass die beiden Fahrer keine Aufzeichnungen über ihre Lenkzeiten geführt hatten, obwohl sie im gewerblichen Gütertransportverkehr unterwegs waren. Beide Fahrzeugführer durften erst nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung die Weiterfahrt antreten.Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, gg. 16.45 Uhr, auf der B 8 bei Marktheidenfeld, wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer eines Pkw VW Jetta aus dem Kreis Miltenberg unter Drogeneinfluss stand. Dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet eine Anzeige mit 500 Euro Bußgeld und ein Fahrverbot von mindestens 1 Monat.An einer Schutzhütte in einem Weinberg am Bäuerleinsberg wurde im Zeitraum vom 01.11. bis 25.11. eine Fensterscheibe mutwillig eingeschlagen. Außerdem wurde ein „Insektenhotel“ beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150.- Euro. Nach Auskunft des Eigentümers wird der Platz manchmal von unbekannten Personen ohne Erlaubnis zum Feiern genutzt. Diverser zurückgelassener Unrat lässt darauf schließen, dass dies auch der Fall war.In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 16.30 Uhr, wurde an einem auf dem Parkplatz im Lohgraben abgestellten Pkw Mercedes die Fensterscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Sonnenbrillen sowie ein mobiles Navigationsgerät, Marke Tom Tom, entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Der Schaden am Pkw beträgt etwa auf 150 Euro.

dc/Polizei Marktheidenfeld