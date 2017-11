Zwei Verletzte nach Unfall

Dabei beachtete sie die Vorfahrtregelung nicht und übersah einen von rechts auf dem Nordring kommenden Pkw VW. Mitten in der Kreuzung krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw BMW der Unfallverursacherin herumgeschleudert und prallte in der Eltertstraße auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw-Anhänger. Der Beifahrer und eine Mitfahrerin im Pkw der Frau wurden leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Pkw mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 19.000 € .

Lkw fährt nach Unfall einfach weiter - Zeugen gesucht

Urspringen

Auf der Staatsstraße zwischen Urspringen und Stadelhofen kam es heute früh, gegen 06.40 Uhr, kurz nach dem Ortsende zu einen Unfall im Begegnungsverkehr. Beteiligt waren ein größerer Lkw und die Fahrerin eines entgegenkommenden Pkw BMW, der in Richtung Urspringen unterwegs war. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einer Berührung. Am BMW ging der linke Außenspiegel zu Bruch und die Scheibe der Fahrertüre zerbarst. Durch umherfliegende Glassplitter wurde die Fahrerin des BMW leicht verletzt. Außerdem erlitt sie einen Schock. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Stadelhofen ohne anzuhalten fort. Der Schaden an dem BMW beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 1500 €. Erste Ermittlungen der Polizei Marktheidenfeld vor Ort ergaben, dass hinter dem Lkw ein Omnibus und weitere Pkw fuhren. Von den Fahrern dieser Fahrzeuge erhofft sich die Polizei nähere Angaben zu dem flüchtigen Lkw zu erlangen. Die Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Polizei Marktheidenfeld