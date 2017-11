Verbotener Böller - 33-Jährigen erwartet Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz

Der Böller wurde sichergestellt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass es sich hierbei um einen verbotenen pyrotechnischen Gegenstand handelte. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.Am Freitag, 13.00 Uhr, befuhr der 32-jährige Fahrer eines Klein-Lkw, VW, die Erlenbacher Straße in Marktheidenfeld. An der Kreuzung mit dem Äußeren Ring wollte er diesen verbotswidrig geradeaus überqueren.Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Pkw, Toyota, wodurch die Fahrzeuge im Frontbereich kollidierten. Der Pkw Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7500 Euro.Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-SpessartZwei Zeugen hörten am Freitag, 21.25 Uhr, am Julius-Echter-Platz einen lauten Knall. Sie erkannten, dass ein Pkw, BMW, an einem dort geparkten Pkw, Opel Corsa, hängengeblieben war. An dem Opel Corsa war dadurch ein Streifschaden am Frontstoßfänger links entstanden, welcher auf ca. 1500 Euro geschätzt wurde. Der Fahrer des Pkw BMW fuhr nach dem Anstoß ohne anzuhalten weiter. Die Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und der Polizei mitteilen. Bei dem unfallverursachenden Pkw handelt es sich um ein Firmenfahrzeug, die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen.Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-SpessartEin 18-jähriger Pkw-Fahrer rangierte am Freitag, 22.15 Uhr, auf dem Parkplatz am Zeller Tor. Hierbei stieß er mit dem Fahrzeugheck gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf insgesamt 2.500 Euro beziffert wurde.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartAm Samstag, 15.25 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Mayr-Straße zu einem Kleinunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen anderen geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 500 Euro.Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld