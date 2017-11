Pkw ausgebrannt

Der Wagen wurde nach einer Einkaufsfahrt in der Einfahrt des Wohnanwesens in der Waldstraße abgestellt. Kurze Zeit wurde Rauch sichtbar und ein Knall war zu hören. Die alarmierte Feuerwehr Kreuzwertheim war mit zehn Mann und die Feuerwehr Hasloch mit acht Mann vor Ort. Sie konnten den Brand löschen, aber der Wagen brannte völlig aus. Verletzt wurde niemand. Der Zaun vom Nachbargrundstück wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Rentner nach Unfall völlig orientierungslos

Kreuzwertheim

Völlig orientierungslos war am Dienstag ein 82-jähriger Autofahrer nach einem Unfall. Der Mann befuhr gegen 13:15 Uhr mit seinem VW Golf die Staatsstraße 2315 und bog auf Höhe Unterwittbach nach rechts in die Kreisstraße MSP 35 ein. Hierbei kam er mit seinem Wagen zu weit nach links und geriet auf die dortige Verkehrsinsel, wodurch die Ölwanne des Golfs beschädigt wurde. Bei der Weiterfahrt entstand eine etwa 30 bis 50 Meter lange Ölspur bis der Wagen nach etwa einem Kilometer liegen blieb. Zusammen mit anderen Verkehrsteilnehmern schob der Mann den Wagen nach rechts halbseitig in den Grünbereich, schaltete die Warnblinkanlage an und ließ sich zu einer Tankstelle nach Altfeld bringen. Hier teilte er den Unfall mit, aber er war so orientierungslos, dass er die Unfallstelle bzw. den Abstellort seines Autos nicht benennen konnte. Auch eine anschließende Absuche mit der Polizei blieb ergebnislos. Erst nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers beim Polizeirevier Wertheim gegen 19:15 Uhr konnte der abgestellte Wagen gefunden und von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 € angegeben.

Verbotenes Überholen – Unfall verursacht

Hafenlohr

Verbotenes Überholen war die Ursache eines Verkehrsunfalls am Dienstag mit einer leichtverletzten Person sowie 5500 € Sachschaden. Der 27-jährige Fahrer eines Citroens fuhr gegen 13:00 Uhr hinter einem Lkw Piaggioauf auf der Staatsstraße 2315 von Hafenlohr in Richtung Rothenfels. Kurz nach der Ortsausfahrt Hafenlohr wollte der Citroen-Fahrer den vor ihm fahrenden Lastwagen trotz geltendem Überholverbot links überholen. Genau in diesem Moment wollte der 28-jährige Fahrer des Lkws nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen, was der Mann zu spät erkannte. Trotz eines Ausweichversuchs kollidierten die Fahrzeuge. Der Lkw-Fahrer wurde anschließend mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Lohr gebracht. Der Citroen musste mit einem erheblichen Schaden der rechten Fahrzeugfront abgeschleppt werden. Am Lkw wurde die linke Seite beschädigt und außerdem ging eine auf der Ladefläche transportiert Pumpe durch die Kollision kaputt.

Polizei Marktheidenfeld