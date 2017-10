Beim Überqueren Auto übersehen: 60-Jähriger verursacht 10 000 Euro Schaden

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 19.00 Uhr die Ringstraße. Beim Überqueren der Karbacher Straße Richtung Spessartstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw einer 51-jährigen Fahrerin und stieß im Kreuzungsbereich mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. Euro 10.000,--. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug der Geschädigten musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Marktheidenfeld. Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits gegen 10.30 Uhr in der Georg-Mayr-Straße. Beim Abbiegen nach rechts an der Ampelkreuzung streifte die 22-jährige Fahrerin eines Sattelzuges mit dem linken hinteren Heck einen auf der Fahrspur daneben stehenden Pkw einer 26-jährigen Fahrerin. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. Euro 1.500,--. Verletzt wurde niemand, die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld