16-Jähriger bei Krad-Unfall in Hafenlohr verletzt

Ein nachfolgender 16-jähriger Fahranfänger fuhr mit seinem Leichtkraftrad hinter der Frau. Er erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Mercedes auf. Dabei wurde er über das Fahrzeug geschleudert und landete auf der Fahrbahn vor dem Fahrzeug. Der Jugendliche hatte großes Glück. Er wurde nur leicht verletzt, musste aber zur Behandlung ins Uni-Klinikum nach Würzburg eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Die fünf Insassen im Pkw wurden nicht verletzt.Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Georg-Mayr-Straße hatte eine Kundin am Freitag um die Mittagszeit ihre Einkaufstasche im Einkaufswagen abgelegt. Als die Frau ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel weg war. Eine sofortige Absuche des Marktes sowie des dazugehörigen Parkplatzes verlief negativ. Deshalb erstattete die Frau Strafanzeige bei der Polizei. Später wurde der Geldbeutel im Markt wieder aufgefunden. Es fehlte allerdings 250.- Euro Bargeld.Triefenstein-Lengfurt, Krs. Main-Spessart: In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstagfrüh, 08.00 Uhr, wurde ein grüner Pkw Mitsubishi Colt, der in der Friedrich-Kirchhoff-Straße geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1250 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle blieb die Kappe eines silbernen rechten Außenspiegels eines Pkw Toyota zurück. Wer kann Angaben machen, an welchem Fahrzeug seit der Unfallzeit die Abdeckung des rechten Außenspiegels fehlt.Hafenlohr, Krs. Main-Spessart: Am Freitag, gegen 18.20 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer von Hafenlohr kommend in Richtung Rothenfels in einer Fahrzeugkolonne. Auf der Strecke kamen ihm mehrere Fahrzeuge entgegen. Eines dieser Fahrzeuge fuhr ziemlich mittig in der Fahrbahn und streifte den linken Außenspiegel des 31-jährigen, der dabei beschädigt worden ist. Der Geschädigte hielt zunächst an. Weil er den Unfallgegner nicht mehr gesehen hat, wendete er und fuhr bis zum Ortseingang Hafenlohr zurück. Er konnte den Unfallbeteiligten aber nicht mehr feststellen. Dieser muss den Zusammenprall aber gemerkt haben. Es wird deshalb wegen einer Unfallflucht ermittelt.Andere Pkw-Fahrer, die in einer der beiden Kolonnen gefahren sind, könnten den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.Kreuzwertheim, Krs. Main-Spessart: Am Samstag, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.55 Uhr, hatte eine Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lengfurter Straße während des Einkaufes geparkt. Später hat sie festgestellt, dass ihr Fahrzeug, ein grauer Pkw Opel Astra, linksseitig erheblich beschädigt ist. Ein anderer Pkw-Fahrer hat das Fahrzeug offensichtlich beim Einfahren in die Parkbucht gestreift und ist dann weggefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher müsste ebenfalls einen Schaden an seinem Pkw haben (vermutlich vorne rechts).Triefenstein-Lengfurt, Krs. Main-Spessart: Am Freitag, um 16.20 Uhr, bremste eine auswärtige Pkw-Fahrerin auf der Umgehungsstraße in Lengfurt ihren Pkw ab, weil am Fahrbahnrand eine Familie die Fahrbahn überqueren wollte. Eine nachfolgende 48-jährige Autofahrerin erkannte die Situation zu spät, konnte deshalb hinter dem ersten Pkw nicht mehr halten und fuhr auf dieses Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Der 69-jährige Fahrer eines Pkw DaimlerChrysler wollte am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, von der Bronnbacher Straße nach links in die Luitpoldstraße einbiegen. Er blieb zunächst vorschriftsmäßig am Stop-Schild vor der Einmündung stehen, fuhr dann jedoch in die Vorfahrtsstraße ein, wobei er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen hat und diesem in die linke Seite gefahren ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2100 Euro.Kreuzwertheim, Krs. Main-Spessart: In der Zeit vom 14.10 bis 21.10. wurde eine Baubude, die auf einem eingezäunten Gartengrundstück in der Nähe der Umgehungsstraße/Verlängerung der Kreuzstraße abgestellt ist, beschädigt. Es wird angenommen, dass Kinder oder Jugendliche, das Eingangstor zu dem Grundstück überstiegen und mit einem vorgefundenen Werkzeug die Bretterwand mutwillig beschädigten. Es entstand geringer Sachschaden.Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld