Unbekannte brechen in Trennfelder Wohnhaus ein

Fahrzeugberührung beim Überholvorgang - niemand verletzt

In der Zeit von Sonntagmittag bis Mittwoch, 17:00 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in das Haus eingebrochen, suchte dieses offensichtlich komplett ab, was aus vielen offen stehenden Schranktürchen geschlossen wird und verließ es wieder ohne Beute. Der angerichtete Sachschaden wird mit 100 € angegeben. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Triefenstein. 5500 € Sachschaden entstanden am Mittwoch, gegen 14:25 Uhr, bei einem Überholmanöver auf der Kreisstraße MSP 36. Der Fahrer eines Ford Mondeo fuhr von Rettersheim in Richtung Kreuzwertheim. Vor einer Linkskurve wollte er einen vor ihm fahrenden Seat Altea überholen und konnte dabei den Straßenverlauf ausreichend weit einsehen. Während des Überholvorgangs touchierte er im Kurvenbereich mit dem linken Außenspiegel einen Leitpfosten am linken Fahrbahnrand. Anschließend berührten sich die beiden Fahrzeuge seitlich. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beiden Fahrer muss der genaue Unfallhergang noch abgeklärt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Marktheidenfeld. Mit 0,56 Promille war am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, ein Autofahrer am Äußeren Ring unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der 48-jährige Fahrer eines Renault Kangoo angehalten, wobei Atemalkoholgeruch von den Polizisten wahrgenommen wurde. Nach Durchführung eines Alkotestes wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld