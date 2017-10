Betrunkener Lkw-Fahrer fährt Stromkasten um

Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 53-jährigen bulgarischen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille, worauf die Weiterfahrt unterbunden wurde. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, es musste eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro gezahlt werden.

Falscher Bankangestellter entwendet EC-Karte und Bargeld

Marktheidenfeld

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Dienstag eine ältere Dame in ihrer Wohnung in der Baumhofstraße. Unter dem Vorwand, die EC-Karte prüfen zu müssen, verschaffte sich ein falscher Bankangestellter Zugang in die Wohnung der Dame. Die 87-Jährige händigte dem Mann die EC-Karte aus. Dabei konnte der Mann sehen, dass die Karte in einem Kuvert mit Bargeld in der Küche gelagert wurde. Kurze Zeit später verließ der Mann das Anwesen. Etwa 20 Minuten später klingelte es erneut an der Haustüre. Als die Frau öffnete, stand der Mann wieder vor ihr. Er ging an ihr vorbei in die Küche, nahm sich das Kuvert und verschwand schnellen Schrittes wieder.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Alter: Ende 20/Anfang 30 Jahre; etwa 1,70 m groß und schlank; südländisches Aussehen, dunkle kurze Haare, Vollbart, gepflegte Erscheinung; trug helles Hemd mit dunkler Anzughose; er sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Säure über Auto geschüttet

Triefenstein, OT Lengfurt

Einen Schaden von 5.000 Euro richtete ein unbekannter Täter an einem geparkten schwarzen KIA an. Der Wagen stand am Montag, von 01:00 bis 13:00 Uhr, in der Spessartstraße am Straßenrand, unterhalb des Waldbades auf dem Verbindungsweg zum Campingplatz. Der Unbekannte schüttelte vermutlich Säure über das Dach, die Frontscheibe und die linke Seitenscheibe. Es entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Hirsch stirbt bei Kollision mit Sattelzug

Bischbrunn

Mit seinem Leben bezahlte ein junger Hirsch die Kollision mit einem Lkw. Der Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Montag, gegen 07:30 Uhr, die Staatsstraße 2312 in Fahrtrichtung Bischbrunn, als ihm von rechts aus dem Graben ein Hirsch vor seine Zugmaschine sprang. Anschließend landete das Tier tot im rechten Straßengraben. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Ein Zusammenstoß mit einem Pkw wäre nicht so glimpflich verlaufen.