In Firma eingebrochen - Dieb flüchtig

Gegen 02.16 Uhr wurde ein Einbruchalarm ausgelöst. Die Polizei kurze Zeit nach Eingang der Meldung mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Diensthund vor Ort. Nachdem eine aufgebrochene Metalltüre vorgefunden wurde, durchsuchten die Beamten das Objekt. Der Einbrecher hatte sich aber bereits ohne Beute aus dem Staub gemacht. Der Sachschaden wird auf rund 300 € geschätzt.Die Polizei Marktheidenfeld sucht Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in dem Bereich wahrgenommen haben. Hinweise werden unter Tel. 09391/9841-0 entgegen genommen.Eine 32jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagabend , gegen 22.00 Uhr, in Kreuzwertheim aus dem Verkehr gezogen, weil sie betrunken am Steuer mit ihrem VW Polo auf der Haslocher Straße unterwegs war.Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von rund 0,6 Promille.



Originalmeldung Polizei Marktheidenfeld