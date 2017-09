Paketzusteller sprengt Tempolimit mit fast 150 Sachen

Bei einer Lasermessung am Torhaus Aurora ertappte die Polizei, gegen 11.30 Uhr, einen Polen mit einer Geschwindigkeit von 148 km/h , obwohl für den Streckenabschnitt nur 70 km/h als Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben sind. Dafür muss er mit einem Bußgeld von 1200 € und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.Bei der näheren Überprüfung der Personalien stellte sich dann noch heraus, dass gegen Mann seit fast 2 Jahren ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Weil der Führerschein nicht abgegeben wurde, haben die Behörden aus Rheinland-Pfalz seit geraumer Zeit eine bundesweite Fahndung veranlasst.. Der Pole ist nach ersten Ermittlungen in den letzten beiden Monaten fast täglich für ein Aschaffenburger Subunternehmen gefahren. Die Polizei stellte entsprechende Beweismittel sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein ein.Die Chefs des Unternehmens, zwei türkische Staatsangehörige, wurden von ihrem Mitarbeiter bei der Einstellung ebenfalls getäuscht. Allerdings kamen sie ihren Kontrollpflichten nach den Sozialvorschriften für Berufskraftfahrer nicht nach. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wird informiert.Marktheidenfeld/Lkr. Main-SpessartIm allerletzten Moment erkannte ein 56jähriger Mann aus dem Raum Marktheidenfeld, dass er gestern, gegen 11.00 Uhr von einem Betrüger angerufen wurde. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft und bot an, den mit einer Schadsoftware befallenen Computer zu reparieren. Leichtgläubig wurde dem Anrufer einen Fernzugriff auf den PC gestattet und in dem mehrstündigen Gespräch schließlich auch das Programm für Onlinebanking geöffnet. Anschließend kam es zu mehreren Verfügungen auf das Bankkonto. Erst als der Anrufer verschiedene Transaktionsnummer erfragen wollte, ging dem 56järhigen ein Licht auf und er beendete das Gespräch.Die Polizei ermittelt gegen den Betrüger. Ob es zu einem Schaden gekommen ist muss bei der Bank noch geklärt werden.Originalmeldung Polizei Marktheidenfeld