Radfahrerin auf Zebrastreifen von Lastwagen angefahren

Eine Kopfplatzwunde sowie einige Prellungen zog sich am Donnerstag eine Radfahrerin in der Marktheidenfelder Luitpoldstraße bei einer Kollision mit einem Lastwagen zu. Der 35-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 16.30 Uhr die Luitpoldstraße in Fahrtrichtung Würzburg, da die A3 nach einem Unfall vollgesperrt war. Im Stop-and-Go-Verkehr hielt er zunächst vor dem Zebrastreifen an der Sparkasse und ließ eine Fußgängerin von links nach rechts über die Straße laufen. Im Anschluss übersah er eine Radfahrerin, die fahrenderweise ebenfalls von links nach rechts den Zebrastreifen überquerte und erfasste beim Anfahren die 56-jährige Frau. Diese stürzte und wurde mit Fahrrad ein kurzes Stück mitgeschleift. Vorsorglich musste sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen werden. Während das Fahrrad total beschädigt wurde, entstand am Lkw lediglich ein geringer Schaden am vorderen Stoßfänger.Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass es eine Unsitte ist, mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen zu fahren. Der Zebrastreifen ist ein Fußgängerüberweg und auch nur Fußgänger haben das Vorrecht beim Überqueren der Straße.

Gartenmauer beschädigt

Triefenstein. 6000 € Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an der Gartenmauer eines Anwesens in der Straße „Ober dem Dorf“. Anwohner hörten zwischen 16:15 und 18:45 Uhr einen lauten Schlag, den sie nicht zuordnen konnten. Außerdem wurde ein weißer, älterer Kastenwagen mit auffälliger blauer Lackierung gesehen, der am Grundstück vorbeifuhr. Der Schaden an der Mauer wurde erst später bemerkt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall - niemand verletzt

Esselbach. Ein Auffahrunfall mit 3000 € Sachschaden ereignete sich am Donnerstag, um18:00 Uhr, in der Hauptstraße. Eine 32-jährige, ortsunkundige Fahrerin eines Audis bremste ab, um die aufgestellten Umleitungsschilder bzw. Straßensperrungen lesen zu können. Diese Situation erkannte eine nachfolgende 29-jährige Fiat-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Beide Autos blieben fahrtüchtig.

Kollision im Begegnungsverkehr - Busfahrer leicht verletzt

Schollbrunn. Eine Kopfplatzwunde zog sich ein Busfahrer am Donnerstagnachmittag zu. Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2316 in Richtung Hasloch, als ihm ein Busfahrer entgegenkam. Dabei berührten sich die linken Außenspiegel, wodurch das Spiegelglas des Busses durch die offene Seitenscheibe ins Innere geschleudert wurde und den Fahrer am Kopf traf. Der Mann musste mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird mit 1000 € angegeben. Wer zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld. Zu einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Donnerstag, um 14:30 Uhr, in der Petzoltstraße. Beim Ausfahren aus einem Kundenparkplatz übersah der 23-jährige Fahrer eines Dacias den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden 41-jährigen Fahrer eines Fords und stieß mit ihm zusammen. Es wurde niemand verletzt. Der Dacia war noch fahrbereit; der Ford musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei 3000 €.

Falsche Polizisten - Trickbetrüger

Marktheidenfeld. Nachdem es immer wieder zu Telefonanrufen von angeblichen „Polizisten“ kommt, warnt die Polizei nochmals, am Telefon auf keine Forderungen einzugehen. Wenn Zweifel über die Echtheit des Anrufers bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Polizeiinspektion.

Pressemeldung der Polizei Marktheidenfeld