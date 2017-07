Gleich drei Wildunfälle - Polizei Marktheidenfeld: Vorsicht im Wald!

Fußgänger betrunken

Unfall zwischen zwei Pkw

Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Unfallflucht

Dabei entstand bei allen drei beteiligten Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden der drei Unfälle beläuft sich auf ca. 5500 Euro.Die Polizei bittet aufgrund der Jahreszeit auf vermehrte Achtsamkeit beim Befahren von wäldlichen Bereichen.Am Samstagnachmittag wurde eine männliche Person total betrunken auf der Luitpoldstraße von Marktheidenfeld aufgegriffen. Der Mann hatte um 15:30 Uhr einen stattlichen Atemalkoholwert von mehr als 2,5 Promille. Aufgrund des Alkoholwerts wurde der Mann im polizeilichen Gewahrsam ausgenüchtert.Am späten Abend des 21.07.2017 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei übersah der Unfallverursacher, der von der Michelriether Straße in die Dorfstraße einfahren wollte, die auf der Dorfstraße fahrende Geschädigte. Es kam zur Kollision, in dessen Folge beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.Am 22.07.2017 gegen 05:00 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin die Baumhofstraße in Marktheidenfeld. An der Kreuzung zum Äußeren Ring fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines weiteren Pkw, der den Äußeren Ring befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf ca. 17.000 Euro. Durch den Aufprall wurden beiden Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung geben.Am Samstag, 22.07.2017 zwischen 16:00 und 16:20 Uhr wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Aldi in der Georg-Mayr-Straße von Marktheidenfeld beschädigt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein zweites Fahrzeug das Fahrzeug des Geschädigten touchierte und sich danach entfernte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der geringe Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf ca. 100 Euro.Für Hinweise auf den Unfallverursacher wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/98410Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld