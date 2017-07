Leuchtreklame fängt Feuer

Eine Angestellte der Bank bemerkte gegen 18.15 Uhr das Brennen der Leuchtreklame. Durch die Hitze verflüssigte sich der Kunststoff der Leuchtreklamen-Verkleidung und tropfte auf die Motorhaube eines vor der Bank ordnungsgemäß geparkten Autos. Ob dadurch ein Schaden entstand, muss noch abgeklärt werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld war mit 11 Mann vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro angegeben.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Georg-Mayr-Straße. Eine Autofahrerin wollte den Parkplatz verlassen und musste anhalten, da von links ein Auto ausparkte. Als sie dann weiterfuhr, parkte aus der rechten Parkreihe eine Autofahrerin rückwärts aus und rammte sie vorne rechts. Der Gesamtschaden beträgt 3000 Euro.

Rauferei mit Verletzungen

Hasloch. Am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17- und einem 19-jährigen Mann. Die Beiden trafen an der Grundschule Am Witzpfad aufeinander und gerieten in Streit, deren Verlauf in einer handfesten Rauferei endete. Der 19-Jährige wurde anschließend mit diversen Verletzungen an Hand, Kopf und Unterschenkel mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wertheim gebracht.

Beim Wenden in Graben gerutscht

Roden. Beim Wenden auf der Staatsstraße 2438 rutschte ein Sprinter in den Straßengraben. Der Fahrer des Sprinters fuhr am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, von Roden in Richtung Urspringen. Da er wieder zurück nach Roden fahren wollte, wendete er. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Das Fahrzeug musste anschließend wieder aus dem Graben herausgezogen werden. Dadurch entstand ein leichter Schaden am Unterboden sowie am Fahrbahnbelag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 750 Euro.

Pressemeldung Polizei Marktheidenfeld