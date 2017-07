Homburg-Triefenstein: Frau zwischen zwei Pkw eingeklemmt

Ein 18jähriger wollte seinen BMW an der Steige abstellen und parken. Dieser rollte jedoch den Abhang hinunter und klemmte die Frau, welche vor seinem Fahrzeug gestanden hatte, zwischen seinem Pkw und einem weiteren dort geparkten Pkw ein. Die Frau wurde vom BRK ins Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand keiner.Marktheidenfeld-Altfeld, LKrs. Main-SpessartLeichte Verletzungen trug eine 42jährige bei einem Auffahrunfall an der Ampel bei Altfeld am Freitag, gegen 22:00 Uhr, davon. Die Frau musste mit ihrem Pkw bei Rotlicht an der Lichtzeichenanlage anhalten. Der 26jährige Fahrer eines Golf erkannte dies zu spät und fuhr bei regennasser Fahrbahn auf den Chevrolet der Frau auf. Diese wurde vom BRK zur weiteren Untersuchung ins KH nach Wertheim verbracht. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 7.000,- €.Marktheidenfeld, LKrs. Main-SpessartAus dem Spind in der Umkleidekabine eines Schwimmbades in Marktheidenfeld wurde am Donnerstag, in der Zeit von 16:00 bis 21:50 Uhr, ein nicht geringer Geldbetrag entwendet.Marktheidenfeld, LKrs. Main-SpessartEbenfalls aus Unachtsamkeit fuhr der 41jährige Fahrer eines Chryslers, am Samstag gegen 12:08 Uhr, in der Würzburger Straße, auf den Citroen einer 39jährigen auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Schaden beträgt ca. 600,- €.Bischbrunn, LKrs. Main-SpessartEiner allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei Bischbrunn am Samstag, gegen 20:40 Uhr, der 47jährige Fahrer eines Mercedes unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,45 mg/ltr. was 0,90 Promille entspricht. Der Mann muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem Fahrverbot rechnen.Triefenstein, LKrs. Main-SpessartEin 41jähriger Fahrer eines Seat befuhr in der Nacht zum Sonntag, gegen 02:25 Uhr, die Kreisstraße von Triefenstein in Richtung Altfeld. Aus Unachtsamkeit geriet er mit dem Pkw auf das rechte Bankett und rutschte in den Straßengraben. Verletzt wurde er nicht. Der Schaden beträgt ca. 500,- €.Marktheidenfeld, Lkrs. Main-SpessartIn der Zeit von Freitag bis Sonntag, wurden der Polizei in Marktheidenfeld insgesamt zwei Wildunfälle gemeldet, bei denen ein Reh und ein Wildschwein angefahren und getötet wurden. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Schaden beträgt ca. 2.500,- €.Hinweise insbesondere zu den unbekannten Fällen bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel.- Nr. 09391/9841-0.Polizei Marktheidenfeld