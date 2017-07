Auf geparktes Auto aufgefahren: Fast 20.000 Euro Schaden

Der 65-jährige Fahrer eines Audis befuhr die Friedrich-Kirchhoff-Straße in Fahrtrichtung Erlenbach, übersah einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten BMW und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf zwei vor ihm geparkte Jeeps, einen in einer Grundstückeinfahrt stehenden Anhänger sowie gegen ein Wohnhaus geschoben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.Triefenstein, OT Lengfurt, Lkr. Main-SpessartIn der Nacht zum Dienstag wurden aus einem geparkten Ford Transit etwa 20 Liter Diesel-Kraftstoff im Wert von 23,20 € abgezapft. Der Wagen stand in der Schifferstraße. Der oder die Täter hebelten den Tankdeckel des Fahrzeugs auf. Der angerichtete Sachschaden wird mit 400 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-SpessartEinen Schaden von 1000 € verursachte am Montag, gegen 12:00 Uhr, ein Lkw-Fahrer an einem Glasdach. Er befuhr die Gasse „Im Höflein“ und blieb mit seinem Fahrzeug am Glasvordach eines Wohnhauses hängen. Dabei splitterten Teile des Daches.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartGetankt und nicht bezahlt hat am Montag, gegen 09:08 Uhr, der 36-Fahrer eines VW Multivan. 43 Liter Diesel-Kraftstoff im Wert von 50 € ließ der Mann an einer Tankstelle in der Würzburger Straße in den Tank seines Wagens und fuhr im Anschluss weg. Die Polizei konnte einige Zeit später den Fahrer ermitteln. Er begab sich anschließend zur Tankstelle und bezahlte. Es wurde Anzeige wegen Tankbetrug erstattet.Polizei Marktheidenfeld