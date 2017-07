Audi-Fahrer verfährt sich komplett und landet im Graben

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 09.07.2017 - 09:43 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Samstag verfuhr sich ein 22-jähriger Autofahrer und landete bei einem Wendemanöver im Graben. Nachdem er über sein Mobiltelefon geortet wurde, fand ihn eine Polizeistreife und er konnte von einem Abschleppdienst geborgen werden.