Zwei Schäferhunde und vier Bienenvölker vergiftet

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Mittwoch, 05.07.2017 - 11:11 Uhr

Zwei Schäferhunde sowie vier Bienenvölker wurden im Zeitraum vom 15. Februar bis 27. Juni 2017 auf einem Anwesen in der Hauptstraße vergiftet. Vermutlich führten vergiftete Fressköder, die in den Garten des eingezäunten Grundstücks geworfen oder dort deponiert wurden, zu dem Tode der beiden Hunde.