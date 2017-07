Weidegerät gestohlen

Ein grün/schwarzes Weidezaungerät der Marke Patura wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestohlen. Dieses befand sich an einem Weidezaun im Kirchweg Richtung Köhlerplatz. Der Neupreis der Gerätes liegt bei 250 €.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.



Originalmeldung der Polizei