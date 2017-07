Erst Randale, dann Rauschgift aufgefunden

Marktheidenfeld Sonntag, 02.07.2017 - 10:45 Uhr

Am Sonntag, 01.15 Uhr, wurde die Polizei verständigt, dass ein 30-Jähriger vor einem Haus randalieren würde. Bis zum Eintreffen der Streife hatte der Hauseigentümer den randalierenden Mann bereits zu Boden gebracht und festgehalten.