Marktheidenfeld: Vierjähriger bei Unfall auf Hüpfburg schwer verletzt

Bei einer Freizeitveranstaltung

Marktheidenfeld Montag, 01.05.2017 - 09:06 Uhr

Tragisches Unglück bei einer Freizeitveranstaltung in Marktheidenfeld: Dort ist am Sonntag ein Vierjähriger aus einer Hüpfburg geschleudert worden. Die Polizei ermittelt unter anderem gegen einen 14-Jährigen.