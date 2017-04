Fertiggarage rutscht gegen Führerhaus

Der Fahrer des Sattelzugs befuhr am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, die Bundesstraße 8 aus Richtung Erlenbach kommend. Als sich der Verkehr vor ihm in Richtung Ampelkreuzung staute, musste der Fahrer abbremsen, wodurch die Fertiggarage ins Rutschen geriet und das Führerhaus beschädigte. Aufgrund des Ereignisses und der damit verbundenen Bergung des Sattelzugs und der Ladung, wurde die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt und der Verkehr über den Dillberg in Richtung Lengfurt umgeleitet. Der genaue Sachschaden sowie die Unfallursache müssen noch ermittelt werden.

Fünf Wildunfälle mit Rehen

Lkr. Main-Spessart

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu fünf Wildunfällen mit Rehen. Zwei der Tiere bezahlten den Zusammenstoß mit dem Leben, während drei weiterliefen in den Wald. Die zuständigen Jagdpächter wurden in allen Fällen informiert. Der Gesamtsachschaden steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.





Auf geparkten Audi gefahren

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart

Wirtschaftlicher Totalschaden zweier Autos sowie ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Marktheidenfeld. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 km/h. Er folgte dem Straßenverlauf und fuhr mit deutlich höherer als zulässiger Geschwindigkeit frontal und vermutlich ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi A 3 auf. Der Audi wurde dadurch etwa 6 m nach vorne und 2 m nach rechts zur Seite geschleudert bis es schließlich an einer Mauer zum Stillstand kam. Der BMW blieb total beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht am rechten Knie. Der Gesamtsachschaden beträgt 4000 €.





Holzzaun beschädigt - Zeugen gesucht

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart

300 € Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem Holzzaun in der Straße „Düttstein“. Eine Hausbewohnerin nahm am Mittwoch, kurz nach 16:00 Uhr, einen lauten Knall wahr und entdeckte wenig später ihren beschädigten Holzzaun. In der Nähe des Anwesens sah sie einen weißen 7,5 t-Lastwagen stehen, der in Tatzusammenhang stehen könnte. Dieser muss in die Stichstraße eingefahren sein und hatte diese über einen angrenzenden Feldweg in Richtung Bergstraße wieder verlassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.





