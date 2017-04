Geldbeutel aus Handtasche entwendet

Zwei ungewöhnliche Wildunfälle

Dies nutzte ein unbekannter Täter und stahl den Geldbeutel samt Inhalt. Dies waren neben der Scheck- und Krankenversicherungskarte auch 200 € Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag ereigneten sich zwei ungewöhnliche Wildunfälle. In Triefenstein, OT Lengfurt, lief gegen 05:15 Uhr auf der Staatsstraße 2299 ein Waschbär in einen BMW. Um 22:50 Uhr wurde auf der Staatsstraße 2299 bei Karbach ein Biber von einem VW Polo erfasst. In beiden Fällen entstand jeweils nur Sachschaden (1.500,-- und 1.000,-- Euro).

Geparktes Auto beschädigt

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag wurde ein geparkter grauer Ford C-Max geschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte einen Unfallschaden von 2000 € am Fahrzeugheck des Fords und entfernte sich anschließend unerkannt. Der C-Max stand in der Zeit von 13:30 bis 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße Seewiese. An der beschädigten Stoßstange hinten rechts konnte blauer Fremdlack gesichert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Beschädigung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Zur einer Berührung und Beschädigung der Außenspiegel zweier Fahrzeuge kam es am Dienstag, gegen 07:28 Uhr, zwischen Karbach und Marktheidenfeld. Die Fahrerin eines Omnibusses fuhr in Richtung Karbach, als ihr im Bereich einer Kuppe ein heller Kleinlaster entgegenkam. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einer Spiegelberührung. Beide Fahrzeuge hielten nach der Kuppe, allerdings außer Sichtweite des jeweiligen Anderen an und warteten. Anschließend fuhren sie weiter und meldeten, unabhängig voneinander, den Unfall bei der Polizei. Dort konnten dann beide Unfallgeschehen wieder zusammen geführt werden. Da beide Fahrzeugführer angaben, möglichst weit rechts gefahren zu sein, konnte der Verursacher nicht eindeutig geklärt werden. Beide Außenspiegel wurden beschädigt: Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 800 €.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld