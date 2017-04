Innereien und Wolle im Gebüsch - wer steckt dahinter?

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Dienstag, 25.04.2017 - 12:22 Uhr

Am Montag, gegen 17:30 Uhr, legte ein unbekannter Mann Innereien und Schafswolle in einem Gebüsch in der Oberen Klimbach (Karbach) ab.