Ladung von Mülllaster geht in Flammen auf

Bei dem Vorfall waren Feuerwehren aus Rettersheim, Altfeld, Kreuzwertheim, Oberwittbach und Unterwittbach im Einsatz. Ein Schaden an dem Lastwagen entstand nicht.

Auffahrunfall

Marktheidenfeld. Der 43jährige Fahrer eines Mercedes, befuhr am Samstag, gegen 17:50, die Georg-Mayr-Straße in ortseinwärtiger Richtung und wollte an der „Alten Mainbrücke“ nach links in die Luitpoltstraße abbiegen. Hier musste er verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 22-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fahrradtour mit Alkohol

Hafenlohr. Ein 58jähriger Fahrradfahrer, wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 00:30 Uhr, in der Weinbergstraße in Hafenlohr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 mg/ltr. was 1,68 Promille entspricht. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und jetzt mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Kriegerdenkmal beschädigt

Kreuzwertheim. Ein bisher unbekannter Mann, wurde in der Nacht zum Ostermontag, gegen 03:45 Uhr,

dabei beobachtet, wie er sich mit Hammer und Meißel an dem Kriegerdenkmal in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim, zu schaffen macht. Es wurden einige Buchstaben aus der Inschrift heraus gemeißelt. Die Höhe des Schadens muss hier noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0.

Wildunfälle

Marktheidenfeld. In der Zeit von Karfreitag bis Ostermontag wurde der Polizei Marktheidenfeld, insgesamt drei Wildunfälle in ihrem Dienstbereich gemeldet. Bei diesen wurden ein Wildschwein, ein Reh sowie ein Dachs angefahren und dabei getötet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Originalmeldungen der Polizei Marktheidenfeld