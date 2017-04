Unfall bei Triefenstein: Zwei Verletzte und Vollsperrung

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Freitag, 14.04.2017 - 12:19 Uhr

Zwei leicht verletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge und eine kurzzeitige Vollsperrung ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag auf der St2299 bei Lengfurt ereignete.