Auseinandersetzung zwischen Lkw-Fahrer und Radfahrer

Ausweichmanöver - Leitpfosten gerammt

Ein Radfahrer fuhr mit seinem hochwertigen Rennrad in Richtung Marktheidenfeld. Auf Höhe des Holzlagerplatzes, an welchem der Wanderweg zur Karlshöhe und Sylvanhütte beginnt, stand in entgegengesetzter Richtung ein Holzsattelzug auf der Fahrbahn. Die Fahrertür stand offen und zwei Personen befanden sich hinter dem Auflieger. Da der Lkw mit geöffneter Tür die gesamte Fahrbahn beanspruchte und der Radfahrer nicht über den Schotterbereich fahren wollte, entschloss sich der Mann, die Tür selbständig zu schließen. Dabei versetzte er der Tür einen Stoß, sodass diese heftig ins Schloss fiel. Als der Radfahrer seine Fahrt fortsetzte, rannte einer der Männer hinter dem Auflieger auf ihn zu, brüllte ihn an und verpasste ihm ohne Vorwarnung einen heftigen Stoß an die Schulter. Dadurch verlor der fahrende Radfahrer das Gleichgewicht und landete aufgrund der Klickpedalen mit seiner rechten Seite auf dem Schotterplatz. Hierbei erlitt er blutige Schürfwunden am rechten Knie und am kleinen Finger rechts. Des Weiteren wurden die Radlhose sowie das Rennrad beschädigt. Der Schaden wird mit 450 € angegeben. Nachdem der Radfahrer wieder aufstehen konnte und sich die Situation etwas beruhigt hatte, wollte er die Namen der beiden Männer wissen. Diese verweigerten ihm sämtliche Angaben, auch durfte der Mann das Kennzeichen des Lkws nicht mit dem Handy fotografieren. Die Männer zeigten keine Bereitschaft auf eine geforderte Schadensregulierung. Daraufhin informierte der Radfahrer die Polizei Marktheidenfeld.

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart. Bei einem Ausweichmanöver rammte am Mittwoch, um 18:00 Uhr, eine Autofahrerin einen Leitpfosten. Die 25-jährige Fahrerin eines Audis fuhr hinter einem Kleintransporter. Beide fuhren Kolonne hinter einen Opel vom Kreisverkehr in Richtung Tiefenthaler Höhe. Als die Audi-Fahrerin überholen wollte und sich fast auf gleicher Höhe mit dem Kleintransporter befand, scherte dieser ebenfalls aus, um den Opel zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Audi-Fahrerin ab und wich nach links aus. Dabei rammte sie einen Leitpfosten. Der Gesamtsachschaden beträgt 1050 €. Verletzt wurde niemand.

Vorfahrt missachtet - eine Autofahrerin leicht verletzt

Hasloch, Lkr. Main-Spessart. Mit leichten Verletzungen wurde am Mittwoch die 23-jährige Fahrerin eines Opel Corsa ins Krankenhaus Wertheim eingeliefert. Die 44-jährige Fahrerin eines VW Golfs befuhr gegen 18:00 Uhr die Staatsstraße 2316 von Hasloch kommend und wollte nach links in Richtung Kreuzwertheim abbiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende Opelfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Golffahrerin blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hasloch war mit 15 Mann vor Ort, regelte den Verkehr und streute die Straße ab. Der Gesamtsachschaden beträgt 4000 €.

Aktentasche und Handy aus Auto gestohlen

Marktheidenfeld, OT Eichenfürst, Lkr. Main-Spessart. Eine schwarze Aktentasche sowie ein Smartphone der Marke HTC im Gesamtwert von 300 € wurden am Mittwoch, zwischen 14:00 und 17:30 Uhr, aus einem geparkten VW Passat gestohlen. Der Wagen stand auf einem Parkplatz nahe des Golfplatzes, als ein unbekannter Täter sich durch Einschlagen der hinteren Seitenscheibe des Wagens Zugang ins Innere verschaffte. Der angerichtete Sachschaden wird mit 500 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Geparkte Autos beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Einen kleinen Lackschaden in Höhe von 150 € verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten grauen Seat Leon. Der Wagen stand am Mittwoch tagsüber auf einem Parkplatz am Nordring. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, zwischen 14:30 und 15:20 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer BMW am hinteren rechten Stoßfängereck von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in der Udo-Lermann-Straße und weist hinten rechts linienartige, übereinander verlaufende Kratzspuren auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Diebstahl in Waschhalle - Täter gefilmt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Mittwoch, um 00:52 Uhr, wurde ein unbekannter Täter in der Waschhalle einer Tankstelle in der Würzburger Straße von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Unbekannte brach in der Waschhalle das Vorhängeschloss an dem Steuerungskasten des Dampfstrahlers auf und entwendete den Münzeinwurfbehälter mit etwa 50 x 1-Eurostücken. Das aufgebrochene Schloss legte er fein säuberlich auf den Steuerungskasten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.



