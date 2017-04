Motorradfahrer bei Unfall nahe Bischbrunn schwer verletzt

Aufgrund einer Stauumfahrung der Autobahn A 3 in Richtung Frankfurt kam es im Bereich Straßlücke zu massiven Verkehrsbehinderungen in Richtung Rohrbrunn. Aus diesem Grund wollte die 30-jährige Fahrerin eines 5er BMW wenden und bog etwa 200 Meter nach Straßlücke nach links in einen Schotterweg ein.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, in Richtung Marktheidenfeld fahrenden 72-jährigen Motorradfahrer. Dieser stieß gegen die hintere Stoßstange des BMWs und stürzte, wodurch das Zweirad gegen einen im Stau stehenden Citroen schlitterte. Der Motorradfahrer blieb anschließend schwer verletzt auf der Straße liegen und wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Würzburg geflogen.

Während die Autos noch fahrbereit waren, musste das Krad von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld