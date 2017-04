Vorfahrt missachtet: 5.500 Euro Schaden

Die Unfallverursacherin bog von der B 8 nach links in den Märzweg bei Altfeld ein und übersah dabei die entgegenkommende und nach rechts abbiegende Hyundai-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Schaden in Höhe von 5.500 Euro. Verkehrsunfallfluchten Marktheidenfeld. Am Freitag, zwischen 09:15 und 09:30 Uhr, wurde auf dem dm-Parkplatz in der

Georg-Mayr-Straße ein braunes Auto angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, sondern fuhr weg.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits am Mittwoch, zwischen 06:45 und 14:30 Uhr auf dem Krankenhausparkplatz in der Baumhofstraße. Dort fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Beifahrertür eines grauen Alfa Romeo. Ohne sich

um den Schaden zu kümmern, verließ er die Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel. 09391/9841-0. Unerlaubtes Verbrennen von Holzabfällen Schollbrunn. In einem Grundstück in der Rohrbrunner Straße stellte eine Polizeistreife am Samstagnachmittag ein offenes Feuer fest. Bei der Überprüfung konnten sie den Verantwortlichen antreffen, der unerlaubt Abfälle von Baumschnitt verbrannte. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld