A3: Zwei Tote im Bereich der Haseltalbrücke - Beziehungsdrama

Wie die Ermittler am Sonntagmorgen mitteilten, wurde die Leiche einer Frau im Auto auf der Haseltalbrücke bei Bischbrunn gefunden, außerdem wurde die Leiche eines Mannes unter der Brücke entdeckt.





Laut Polizei waren gegen 7.15 Uhr waren Ersthelfer auf der Haseltalbrücke eingetroffen, sie waren zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Als sie sich dem Wagen näherten, verließ der Fahrer den Wagen und sprang von der Haseltalbrücke in den Tod. Im Wagen befand sich eine durch Messerstiche getötete Frau.



«Vermutlich war es ein Beziehungsdrama», sagte ein Polizeisprecher.





>>>>>EIN VIDEO-BERICHT FOLGT IN KÜRZE



>>>>>Zur Originalmeldung der Polizei



dpa/mkl/rah