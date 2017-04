Fleißige Ladendiebin gefasst

Gegen 11:00 Uhr nahm sie aus einem Bekleidungsgeschäft Damenunterwäsche im Wert von 6 Euro mit und suchte anschließend eine Drogerie auf. Hier beobachtete eine Verkäuferin die Frau dabei, wie sie vorwiegend Babykleidung in ihre Stofftasche steckte und anschließend den Laden verließ ohne zu zahlen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Frau im Rahmen einer Fahndung im Stadtgebiet vorläufig festnehmen. Die völlig unzugängliche und unkooperative Frau wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde dann festgestellt, dass die Dame zuvor schon in einem anderen Geschäft tätig war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Anzeige folgt. Betriebsunfall Marktheidenfeld. Zu einem Betriebsunfall mit einem Pendelwagen kam es am Donnerstag, gegen 16:17 Uhr, in einer Firma in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße. Dieser unbeladene Pendelwagen wurde mit einem Gabelstapler transportiert. Beim Abladen kippte der Pendelwagen von der Gabel des Gabelstaplers und stürzte auf den rechten Fuß eines Arbeiters. Der Mann wurde mit Verdacht eines Sprunggelenksbruchs ins Krankenhaus Lohr eingeliefert. Brummi zu schnell unterwegs

Bischbrunn. Am Donnerstag, kurz vor 08:00 Uhr, war ein Brummi auf der Staatsstraße 2312 zu schnell unterwegs. Im Rahmen einer Laserkontrolle im Schwerlastverkehr wurde ein rumänischer Sattelzug mit überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Dieser war statt der erlaubten 60 km/ mit 87 km/h gemessen worden. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte der rumänische Fahrer seine Fahrt fortsetzen.