Munition und Gewehrmagazin in Triefenstein gefunden

Beifahrerscheibe von Wohnmobil eingeschlagen

Auffahrunfall

Auffahrunfall - eine Autofahrerin leicht verletzt

Als sich die Polizeibeamten am Mittwoch, gegen 21.20 Uhr, in anderer Sache im Haus befanden, wurden ein G3-Magazin sowie zwei Platzpatronen und einmal scharfe Munition aufgefunden. Ferner wurde eine herumliegende Taschenlampe näher geprüft mit dem Ergebnis, dass ein Taser in der Taschenlampe verbaut war. Der Mann gab an, dass die Munition und das Magazin aus seiner vor 20 Jahren absolvierten Bundeswehrzeit stammen. Die Dinge wurden sichergestellt. Eine Anzeige wird folgen.In der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 11:00 Uhr, wurde die Beifahrerscheibe eines abgestellten silberfarbenen Wohnmobils eingeschlagen. Das Fahrzeug der Marke Iveco, Globetrotter I-Liner, stand in der Karbacher Straße auf dem Gelände einer Tankstelle im Bereich der Werkstatt. Der Schaden wird mit 2500 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-02500 € Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, gegen 14:45 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Der Fahrer eines Sattelzugs fuhr leicht auf ein verkehrsbedingt wartendes Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.Die Fahrerin eines VW Fox erlitt am Mittwoch, gegen 08:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall ein Halswirbelsäulen-Trauma sowie Kopfschmerzen und Schwindel. Sie befuhr die Homburger Straße in Richtung Umgehungsstraße. Hinter ihr fuhr eine Peugeot-Fahrerin. Beide wollten an der Umgehungsstraße nach rechts einbiegen. Da sich von links ein Auto näherte, blieb die VW-Fahrerin an der Einmündung stehen. Die nachfolgende Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des VW Fox wurde zur Behandlung ins Klinikum Lohr eingeliefert. Der Gesamtsachschaden wird auf 4000 € beziffert.



Quelle: Polizei Marktheidenfeld