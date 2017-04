Zwei Gebüschbrände in Birkenfeld

Mülltonnen in Brand

Gelben Klein-Pkw angefahren - Geschädigter gesucht!

Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte die Freiwillige Feuerwehr Birkenfeld, die mit 10 Mann vor Ort war, den Brand bereits im Griff und nahezu gelöscht. Etwa 500 qm Schilf bzw. Wiese sowie mehrere Bäumen waren abgebrannt bzw. angekokelt. Der Brandort befand sich an einem Hang zwischen einem Betonweg und einem derzeit trockengelegten Seen, etwa 200 Meter von der Staatsstraße 2299 entfernt.Bei weiterer Begutachtung wurde zudem festgestellt, dass auf Höhe der Seen, allerdings unmittelbar neben der Staatsstraße 2299 eine weitere Fläche von etwa 50 qm abgebrannt war. Beide Brandorte lagen etwa 200 m voneinander entfernt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit völlig unklar.Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.Zwei Mülltonnen im Hof eines Anwesens in der Steinfelder Straße gerieten am Mittwoch, gegen 01:37 Uhr, in Brand. Ursache hierfür war wohl heiße Asche, die in einer der Tonnen entsorgt wurde. Eine braune und eine schwarze Mülltonne fingen zu brennen an.Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Urspringen, die mit 17 Mann vor Ort waren, gelöscht. Der Sachschaden beträgt 100 €.Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, wurde am Dienstag, gegen 09:00 Uhr, ein gelber Klein-Pkw auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Friedrich-Kirchhoff-Straße angefahren. Die Fahrerin eines blauen Citroen C 3 Picassos streifte beim Einparken ein gelbes Auto in der Größe eines Opel Corsa. Falls an diesem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, wird der Halter/Fahrer gebeten, sich mit der Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, in Verbindung zu setzen.

Polizei Marktheidenfeld