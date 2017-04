Mit Auto im Nachbargrundstück gelandet

Sie fuhr am Ende der Sackgasse „Im Engländlein“ in den Hofraum eines Anwesens. Dort wendete sie und ihr Automatikfahrzeug rollte bergab die Ausfahrt hinunter. Beim Versuch auf die Bremse zu treten, um den Wagen zu bremsen, kam sie aufs Gaspedal. Dadurch machte der Seat einen Satz nach vorne und kam am Ende der Ausfahrt nach links ab. Dort durchbrach der Wagen einen Maschendrahtzaun zum Nachbargrundstück.

Hier blieb das Auto mit dem Unterboden auf einem Mauersockel und in der dortigen Hecke hängen. Zudem wurde das Rad einer Papiermülltonne beschädigt. Der Seat musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 3750 €.

Auto zerkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart 3000 € Schaden richtete ein unbekannter Täter an einem schwarzen BMW X 3 an. Der Wagen stand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einem privaten Stellplatz in der Baumhofstraße Nr. 57 B. Es wurde die Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden wird auf 3000 € beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Rauschgift und Schlagring aufgefunden

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung am Montag, gegen 15:00 Uhr, in der Frühlingstraße wurden ein Schlagring sowie eine geringe Menge Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetz muss der 29-jährige Bewohner rechnen.

Fahnenmast beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart 500 € Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem Fahnenmast im Nordring. An der Einfahrt zu einem Firmengelände wurde in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen ein Fahnenmast angefahren und knickte dadurch um. Nach Zeugenaussagen hat in vergangener Zeit öfters ein grauer Lastwagen mit Anhänger, beladen mit Baumaterialien, im Zuge von Bauarbeiten am Nordring im Bereich des Fahnenmastes rangiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Eisentor entwendet

Triefenstein, OT Trennfeld, Lkr. Main-Spessart Ein Eisentor im Wert von 500 € wurde in der Zeit von Donnerstag bis Montag in der Rettersheimer Straße entwendet. Das einflügelige Eisentor (4 m breit und 1,40 m hoch) samt Pfosten wurde vom hinteren Bereich der Kläranlage (Lagerplatz) entwendet. Die Pfosten waren nicht einbetoniert, sondern lediglich ein Stück ins Erdreich eingelassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0





Meldungen der Polizei Marktheienfeld