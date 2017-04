90-Jähriger Opelfahrer schrammt an Bus entlang

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 02.04.2017 - 07:56 Uhr

Der 57-jährige Fahrer eines Linienbusses wollte, am Freitag, gegen 10:30 Uhr, gerade von seiner Haltestelle in Bergrothenfels anfahren, als er bemerkte, dass ihm an einer Engstelle ein Opel entgegenkam, welcher von einem 90-Jährigen gesteuert wurde.