Auto überschlägt sich mehrfach - 19-Jährige im Krankenhaus

Dabei zog sie Prellungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Die junge Frau war am 28.03.2017, gegen 14.20 Uhr auf der Staatsstraße von Karbach in Richtung Marktheidenfeld (Richtung Staatsstraße 2438 / MAR - Zimmern) unterwegs.



Im Verlauf der kurvenreichen Strecke geriet sie offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit auf das rechte Bankett und krachte danach in eine Böschung. Anschließend überschlug sich ihr Pkw Opel und landete schließlich wieder auf der Fahrbahn. Die Fahrerin konnte selbständig aus dem auf dem Dach liegenden Pkw klettern. Ein Abschleppdienst musste das völlig demolierte Fahrzeug bergen.



Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8500 €.

Polizei