Verkehrsunfall in Marktheidenfeld: 13.000 Euro Schaden

Rauschgift aufgefunden

Ein 22-jähriger Renault-Fahrer wollte am Sonntag gegen 22.00 Uhr den „Äußeren Ring“, von der Baumhofstraße kommend, geradeaus überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 56-jährigen, Fahrer eines Pkw Audi und prallte mit seinem Fahrzeug frontal in den hinteren Bereich der Fahrerseite des Audi. Die Ampelanlage war zu dieser Zeit auf „gelbes Blinklicht“ geschaltet, Z. 205 Vorfahrt gewähren, war für den Renault-Fahrer gültig. Der Gesamtschaden betrug 13.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Renault musste fahruntüchtig abgeschleppt werden.

Marktheidenfeld, Lkr. MSP. Während einer Personenkontrolle in der Kreuzbergstraße wurde gestern, gegen 19.00 Uhr, bei einem 33-jährigen Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Durch eine freiwillige Nachsuche wurde in seinem Rucksack das Rauschgift, Haschisch und Amphetamin, aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt, Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft wegen Verstoß gegen das BtmG folgt.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld