Zwei Unfallfluchten in Marktheidenfeld

Zweimal Trunkenheit im Verkehr



Mit Pkw ohne Versicherungsschutz gefahren



Mit Leichtkraftrad von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt

Am Freitag, um 07.35 Uhr, missachtete der Fahrer eines weißen Klein-Lkw die Vorfahrt eines Pkw Honda bei der Einfahrt in den. Dabei streifte der Lkw den Pkw an der rechten vorderen Fahrzeugecke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vom verursachenden Lkw ist das Teilkennzeichen MIL-?? bekannt. Er soll eine blaue Aufschrift mit der Teilbezeichnung „Metall“ haben. Am geschädigten Pkw ist ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden.Am Samstag, zwischen 12.35 Uhr und 12.40 Uhr, hatte ein 17-jähriger Motorradfahrer sein Leichtkraftrad in derfür wenige Minuten abgestellt, um dort in einem Wohnhaus Etwas zu erledigen. Als er zurückkam, lag das Motorrad auf dem Gehweg. Offensichtlich war ein Pkw aus einem gegenüberliegenden Privatparkplatz rückwärts auf die Straße eingefahren, hat das Motorrad dabei übersehen, ist dagegen gefahren und hat es umgeworfen.Der Fahrzeugführer ist weitergefahren, ohne sich um das umgefallene Kraftrad zu kümmern. Am Motorrad ist Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden.Zeugen dieser beiden Unfallfluchten werden gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld unter 09391-98410 zu melden.Am Freitagnachmittag wurde am Äußeren Ring während einer Verkehrskontrolle bei einem 30-jähriger Pkw-Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 43 mg/l. Der Pkw-Fahrer muss nun ein Bußgeld von 500 Euro zahlen, sowie einen Monat auf sein Kraftfahrzeug verzichten.Am Samstagabend wurde der Polizei Marktheidenfeld mitgeteilt, dass ein 35-jähriger Mann nach Alkohlgenuss mit einem Pkw gefahren sei. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 0,36 mg/l festgestellt. Da er behauptete, dass er erst nach der Autofahrt Alkohol getrunken habe, wurde ihm Blut abgenommen. Ein Gutachten wird nun klären müssen, ob der Autofahrer während der Fahrt fahrtüchtig war.Am Samstag, um 13.10 Uhr, wurde ein Pkw Opel kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Pkw bereits seit Ende 2015 zur Fahndung ausgeschrieben war, weil für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestanden hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug entstempelt. Da die Fahrzeugeigentümerin behauptete, dass ein Versicherungsschutz besteht, sind weitere Ermittlungen erforderlich.Ein 17-jähriger Motorradfahranfänger befuhr die Kreisstraße von Rettersheim kommend in Richtung Kreuzwertheim. Dabei kam er in einer langgezogenen Linkskurve – vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit – auf das rechte Bankett, verlor dadurch die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus Wertheim eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Außerdem wurde ein Leitpfosten beschädigt.



