Brüder in Hafenlohr: Zoff, Faust ins Gesicht und dann will keiner der Polizei was sagen

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 19.03.2017 - 09:40 Uhr

Nach einem zunächst verbalen Streit in Hafenlohr unter zwei 19 und 23 Jahre alten Brüdern kam es am Sonntag, 19.03.17, gegen 02.30 Uhr, in der Hauptstraße zu einer Körperverletzung.