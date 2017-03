Betrugsanruf in Rothenfels - 45-Jährige reagiert gerade noch richtig

Sie erhielt gegen 12:50 Uhr einen Anruf, dass sie angeblich ihr Los bei einer Lotterie nicht gekündigt habe und nun 59,90 € überweisen müsse. Nachdem sie wirklich dort vor längerer Zeit ein Los hatte, nannte sie ihre Kontoverbindung und erklärte ihr Einverständnis. Nach Beendigung des Gesprächs kamen ihr Zweifel. Eine Rückfrage bei dieser Lotterie ergab, dass ihr Los schon lange erledigt ist. Daraufhin meldete sie den Vorfall der Polizei und setzte sich mit ihrer Bank in Verbindung, damit etwaige Abbuchungen sofort storniert werden sollen.Marktheidenfeld, OT Eichenfürst, Lkr. Main-SpessartBeute im Wert von 3000 € machte am Mittwoch ein Dieb aus einem geparkten Auto. Der BMW stand zwischen 15:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz am Golfplatz. Ein unbekannter Täter schlug die hintere Scheibe des Wagens ein und entwendete eine im Fond auf dem Rücksitz oder im Fußraum liegende Aktentasche. In dieser befanden sich ein Tablet iPad Air der Marke Apple, ein elektronischer Taschenrechner sowie ein Mont Blanc-Füller. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1000 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0Erlenbach, Lkr. Main-Spessart1000 € Schaden entstanden bei der Kollision eines Autos mit einem Schildermast. Die Autofahrerin fuhr vom Dillberg kommend in Richtung Bundesstraße 8. Beim Linksabbiegen fuhr sie aus Unachtsamkeit über eine Verkehrsinsel und rammte dabei einen Schildermast. Verletzt wurde niemand.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartZu einem Auffahrunfall mit 8000 € Sachschaden kam es am Mittwoch, kurz vor 11:00 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Aufgrund eines vor ihm nach links auf einen Parkplatz abbiegenden und links blinkenden Fahrzeugs musste ein Mercedesfahrer abbremsen. Eine nachfolgende Audi-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Verletzt wurde niemand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei