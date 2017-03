500 Liter Diesel in Lengfurt abgezapft

Das Fahrzeug stand in der Friedrich-Kirchhoff-Straße auf einem beleuchteten Schotterparkplatz. Unbekannte Täter flexten den Tankstutzen auf und zapften Sprit im Wert von 570 € ab. <p>Anhand der Spuren auf dem Schotterparkplatz dürfte der Diesel direkt in einen anderen Lkw-Tank geflossen sein. Der angerichtete Sachschaden wird mit 200 € angegeben. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0. <p>Polizei Marktheidenfeld