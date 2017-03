Auto fällt von Hebebühne und verletzt Mann schwer

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 12.03.2017 - 08:06 Uhr

Bei Reparaturarbeiten in einer Autowerkstatt in Erlenbach wurde ein 44jähriger Mann schwer verletzt. Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte ein zur Reparatur auf einer Hebebühne befindlicher Pkw herunter und klemmte den Mann ein.