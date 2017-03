Hüttentüre in Karbach aufgebrochen

Schutzgitter beschädigt



Entwendet wurde allerdings nichts. Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/98410.– Im Laufe des Donnerstags, beschädigte eine unbekanntes Fahrzeug in der Kreuzbergstraße, Höhe Haus Nr. 15, das Metallschutzgitter eines Baumes. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 900,- €. Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/98410.– Ein Lkw hat offensichtlich im Laufe des Freitags, ein Firmenschild in etwa vier Metern Höhe an einer Hauswand im Bereich Brückenstraße/Petzoltstraße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerkannt. Der Schaden wurde auf 500,- € geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/98410.Sowohl am Freitag, als auch am Samstag, wurden insgesamt drei Mofas, bzw. Roller kontrolliert, die noch mit am 28. Februar abgelaufenen grünen Versicherungskennzeichen versehen waren. Die Fahrten mussten wegen fehlenden Versicherungsschutzes unterbunden werden. Entsprechende Anzeigen werden ebenfalls vorgelegt.



