Baugerüst in Esselbach gestohlen

Die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu der mit einem hohen Zaun umschlossenen Baustelle. Des Weiteren müssten die Diebe zum Abtransport mindestens ein größeres Fahrzeug benutzt haben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Marktheidenfeld um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 09391/9841-0.Autoscheibe eingeworfenErlenbach, Lkr. Main-Spessart Die Seitenscheibe eines geparkten BMW 316i wurde in der Nacht zum Donnerstag eingeschlagen. Der Wagen stand in der Straße „Am Alten Berg“. Es wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Der Schaden beträgt 100 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0



Originalmeldungen der Polizei Marktheidenfeld